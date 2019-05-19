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14:59   19 Мая 2019
Весь мир

Президент Австрии предложил провести досрочные парламентские выборы в сентябре

Президент Австрии предложил провести досрочные парламентские выборы в сентябре

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен выступил за проведение досрочных избирательных мероприятий в парламент после встречи с австрийским канцлером Себастьяном Курцем 19 мая. Выступление главы показывали по телеканалам страны.

«Если возможно, в начале сентября», — предложил он время для проведения выборов.

За неделю до выборов в Европейских парламент от немецких СМИ начала поступать информация, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе встречался с «россиянкой». Сам политик утверждает, что девушка родом из Литвы. Они обсудили покупку медиаактивов, чтобы повлиять на ход избирательных мероприятий, согласно данным журналистов из Германии.

Газета Welt заявила, что встреча, на самом деле, была ловушкой для чиновника. Последний же назвал инцидент целенаправленным политическим убийством и был вынужден подать в отставку. Курц отказался вести дальнейшую деятельность с партией вице-канцлера и заявил о проведении досрочных парламентских выборов.

Президент Австрии предложил провести досрочные парламентские выборы в сентябре

Стоит отметить, что Штрахе и его «Австрийская партия свободы» выступают за отмену антироссийских санкций и налаживание отношений с Россией.

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Автор: Анна Манц
#выборы #австрия #президент #парламент #беллен

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