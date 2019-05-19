Саудовская Аравия заявила о готовности ответить Ирану в случае войны

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр предупредил Иран о «решительном ответе» в случае начала боевых действий и заявил о намерении королевства предотвратить войну. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте саудовского МИДа

«Саудовская Аравия не хочет войны в регионе и сделает все, что в ее силах, чтобы предотвратить эту войну», — заявил аль-Джубейр.

Глава саудовского МИД обвинил власти Ирана в стремлении дестабилизировать ситуацию на Аравийском полуострове и поддержке «террористических и экстремистских группировок и организаций».

«Мы призываем международное сообщество выполнить свои обязательства и принять жесткую позицию в отношении иранского режима, остановить его и предотвратить распространение разрушения и хаоса по всему миру», — заявил министр. во время пресс-конференции.

При этом отмечается, что если Иран «выберет войну», то Саудовская Аравия намерена реагировать «твердо и решительно, защищая себя и свои интересы».

Напомним, отношения СА и Ирана стали особенно напряженными накануне. 19 мая король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабских государств организовать экстренный саммит в Мекке после инцидента с танкерами у побережья ОАЭ и предположительно террористической атаки на две станции по перекачке нефти в королевстве. Спецслужбы США считают, что танкеры СА могли атаковать лояльные Ирану силы.