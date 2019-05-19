Бутина записала видеообращение из тюрьмы в Оклахоме

Осужденная в США россиянка Мария Бутина записала видеообращение из пенитенциарного распределительного центра в Оклахоме. Материал опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

После перевода в центр девушка получила доступ к интернету. Она воспользовалась возможностью и поблагодарила тех, кто ее поддерживает. Адвокаты подали апелляцию на приговор, поэтому Бутина попросила финансовой помощи.

«Русские не сдаются», — сказала девушка в конце обращения.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации в министерстве юстиций США. Ее арестовали в Вашингтоне 15 июля прошлого года. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала вину по одному из пунктов обвинения, ранее были подписаны документы о сделке с прокуратурой. Девушка с ноября находилась в одиночной камере. 25 декабря срок содержания в «одиночке» продлили. Только 11 января девушку перевели на общий режим.

На суде ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы, половину срока она уже провела за решеткой. Стоит отметить, что в случае непризнания, обвиняемой грозило бы многолетнее заключение.