Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

 Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»

Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»
Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

 Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении

Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении
Трамп призвал Иран не бороться с США

Трамп призвал Иран не бороться с США

 Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ

Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ
ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

ТОФ в 2019 году получит два корабля и подводную лодку с ракетами «Калибр»

 Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»

Около 1500 километров береговых линий очистят в 2019 году в рамках акции «Вода России»
Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

Глава Армении призвал народ соблюдать конституцию после призыва Пашиняна блокировать суды

 Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении

Пашинян анонсировал «второй этап революции» в Армении
Трамп призвал Иран не бороться с США

Трамп призвал Иран не бороться с США

 Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ

Пушков прокомментировал критику идеи восстановления России в ПАСЕ
14:47   19 Мая 2019
Россия

Супругу депутата Резника «обули» телефонные мошенники на 100 000 рублей

Супругу депутата Резника «обули» телефонные мошенники на 100 000 рублей

История с хищением средств с карты жены депутата петербургского ЗакСа Максима Резника Ксении Казариной оказалась без элементов «политического детектива» - ее обманули мошенники.

«Детективная история»

Ранее ряд СМИ сообщал, что у супруги любителя покурить различные вещества, депутата Максима Резника с 15 по 16 мая неизвестные взломали банковскую карту и похитили 100 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. А 18 мая злоумышленники получили доступ к ее электронной почте. 

Позднее сам депутат в эфире «Эха Москвы» связал взлом почты и хищение средств. По его мнению, кому-то нужно узнать, на что живет его семья, чтобы дискредитировать депутата. Также Резник заявил, что СМИ специально его критикуют из-за его политической позиции к действующей власти.

Жертва мошенников

Однако выяснилось, что жену Резника просто обманули, пишет ФАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания  рассказал, что мошенники позвонили Казариной, представились работниками банка и узнали у нее все данные банковской карты. 

«Жена депутата попалась на удочку», — сказал источник.

Издание отмечает, что недавно с потоком звонков от мошенников столкнулись держатели карт Сбербанка. В банке объяснили, что людям нужно проявлять осторожность и не сообщать неизвестным лицам данные своих платежных карт.

Супругу депутата Резника «обули» телефонные мошенники на 100 000 рублей

Также в кредитной организации подчеркнули, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам, а все подозрительные операции автоматически блокируются. Если человек заподозрил, что мошенники совершают с его картой какие-то махинации, следует срочно обратиться в банк по официальным телефонам, посоветовали в Сбербанке.

Напомним, недавно депутат ЗакСа оказался в центре наркоскандала: в СМИ появились видеоролики, как  Резник курит на балконе, предположительно, марихуану. Сдавать текст на содержание запрещенных веществ в организме он отказывается.Позднее стало известно, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, парламентарий ударил жену, которой потребовалась помощь врача. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #мошенничество #общество #резник #закс петербурга #казарина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...