Супругу депутата Резника «обули» телефонные мошенники на 100 000 рублей

История с хищением средств с карты жены депутата петербургского ЗакСа Максима Резника Ксении Казариной оказалась без элементов «политического детектива» - ее обманули мошенники.

«Детективная история»

Ранее ряд СМИ сообщал, что у супруги любителя покурить различные вещества, депутата Максима Резника с 15 по 16 мая неизвестные взломали банковскую карту и похитили 100 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. А 18 мая злоумышленники получили доступ к ее электронной почте.

Позднее сам депутат в эфире «Эха Москвы» связал взлом почты и хищение средств. По его мнению, кому-то нужно узнать, на что живет его семья, чтобы дискредитировать депутата. Также Резник заявил, что СМИ специально его критикуют из-за его политической позиции к действующей власти.

Жертва мошенников

Однако выяснилось, что жену Резника просто обманули, пишет ФАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания рассказал, что мошенники позвонили Казариной, представились работниками банка и узнали у нее все данные банковской карты.

«Жена депутата попалась на удочку», — сказал источник.

Издание отмечает, что недавно с потоком звонков от мошенников столкнулись держатели карт Сбербанка. В банке объяснили, что людям нужно проявлять осторожность и не сообщать неизвестным лицам данные своих платежных карт.

Также в кредитной организации подчеркнули, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам, а все подозрительные операции автоматически блокируются. Если человек заподозрил, что мошенники совершают с его картой какие-то махинации, следует срочно обратиться в банк по официальным телефонам, посоветовали в Сбербанке.

Напомним, недавно депутат ЗакСа оказался в центре наркоскандала: в СМИ появились видеоролики, как Резник курит на балконе, предположительно, марихуану. Сдавать текст на содержание запрещенных веществ в организме он отказывается.Позднее стало известно, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, парламентарий ударил жену, которой потребовалась помощь врача.