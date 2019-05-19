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14:02   19 Мая 2019
Россия

Песков заявил, что говорить о перспективах отношений России и США пока сложно

Песков заявил, что говорить о перспективах отношений России и США пока сложно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока нет никаких конкретных предположений по дальнейшему развитию российско-американского диалога. Об этом сообщает РИА Новости.

«Говорить о перспективах российско-американских отношений в свете грядущей избирательной компании США пока сложно», — сообщил Песков.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Майк Помпео встретились 15 мая. Они договорились восстановить двусторонние каналы общения Москвы и Вашингтона, а также обсудили контроль над ядерным оружием и ситуацию в Иране, Сирии и Венесуэле.

Песков заявил, что говорить о перспективах отношений России и США пока сложно

В тот же день США инициировали новые антироссийские санкции. Второй пакет ограничительных мер, связанных с делом Скрипалей, направили президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Помпео 15 мая — решение пообещали принять на основе общей «российской стратегии» Вашингтона.

На следующий день санкционные списки США, составленные в рамках закона Магнитского, пополнили пять граждан России и чеченский спецотряд быстрого реагирования «Терек». Под ограничительные меры попали сотрудники Следственного комитета РФ, экс-начальник исправительной колонии №7 Карелии и бывший командир «Терека».

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Автор: Александра Леснова
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