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13:43   19 Мая 2019
Россия

Девочек из «мусорной» квартиры в Ставрополе передали бабушке

Девочек из «мусорной» квартиры в Ставрополе передали бабушке

Девочек выписали из больницы после реабилитации и передали под опеку бабушки с дедушкой, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Истощенные дети были найдены в переполненной мусором квартире 26 апреля и госпитализированы. Вещи, мебель и детские принадлежности находились в полном беспорядке, дети и родители спали на одном диване без постельного белья. Как отмечали в Минздраве края, на девочках не было следов побоев, но они были очень неухоженными, у одного ребенка констатировали задержку речи и острый ринит. Уточняется, что после реабилитации дети отлично себя чувствуют.

По статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем было заведено уголовное дело.

Глава Ставрополья сообщил, что родители убрались в квартире, детей взяли под опеку бабушка и дедушка, а ситуация находится под контролем властей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #дети #общество #ставрополь #опека

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