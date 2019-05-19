Девочек из «мусорной» квартиры в Ставрополе передали бабушке

Девочек выписали из больницы после реабилитации и передали под опеку бабушки с дедушкой, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Истощенные дети были найдены в переполненной мусором квартире 26 апреля и госпитализированы. Вещи, мебель и детские принадлежности находились в полном беспорядке, дети и родители спали на одном диване без постельного белья. Как отмечали в Минздраве края, на девочках не было следов побоев, но они были очень неухоженными, у одного ребенка констатировали задержку речи и острый ринит. Уточняется, что после реабилитации дети отлично себя чувствуют.

По статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем было заведено уголовное дело.

Глава Ставрополья сообщил, что родители убрались в квартире, детей взяли под опеку бабушка и дедушка, а ситуация находится под контролем властей.