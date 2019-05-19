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13:56   19 Мая 2019
Россия

Кремль надеется, что Путин и Трамп встретятся​​​​​​​

Кремль надеется, что Путин и Трамп встретятся​​​​​​​

Москва надеется на встречу российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе телеканала «Россия 1» «Москва. Кремль. Путин» 19 мая.

«Однако здесь может быть много вопросов, потому что это может быть встреча на ногах, совсем краткая, это может быть встреча где-то в кулуарах, или это может быть заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня полноформатная встреча, что, наверное, было бы больше необходимо, исходя из общих интересов», — добавил он.

С американской стороны еще не поступало предложений по возможности переговоров, отметил пресс-секретарь.

Кремль надеется, что Путин и Трамп встретятся​​​​​​​

13 мая «Коммерсантъ» утверждал, что Вашингтон запросил встречу лидеров государств. К тому же, на возможность данного мероприятия указывал и заместитель главы министерства иностранных дел Сергей Рябков. Однако стоит помнить непостоянность Штатов, которые часто меняют собственные планы.

3 мая Путин и Трамп разговаривали по телефону. Они были на связи порядка полутора часов и успели обсудить Венесуэлу, Украину, Корейскую Народно-Демократическую Республику и доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». Звонок провели по инициативе американской стороны. Последний же раз Путин и Трамп встречались в Хельсинки в июле прошлого года.

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Автор: Анна Манц
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