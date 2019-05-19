ТЦ на севере Москвы эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Около 400 человек эвакуировали из торгового центра «Зиг-Заг» в северной части столицы из-за пожарной сигнализации. Как сообщили в экстренных службах Москвы, тревога оказалась ложной, пишет РИА Новости.

Специалисты выяснят причины ложного срабатывания сигнализации.

Ранее сообщалось, что в торговом центре «Загульба Малл» в пригороде Баку произошло возгорание. Происшествие случилось накануне. От дыма пострадали шестеро человек, все они находятся в больнице под наблюдением медиков.