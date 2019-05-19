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13:27   19 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко призвал к достойной смене власти на Украине

Порошенко призвал к достойной смене власти на Украине

Смена власти на Украине должна пройти без внутриполитических потрясений, заявил действующий украинский президент Петр Порошенко на церемонии памяти жертв политических репрессий 19 мая. Трансляцию события вел телеканал страны «Прямой».

«И речь идет не только о получении полномочий новоизбранным президентом Украины, но и об избрании состава Верховной рады», — уточнил он.

Для политиков государства главной задачей должна стать интеграция Украины в Европейский Союз и НАТО, а также обеспечение преемственности реформ и укрепление государственных институтов.

К тому же, фактически завершился процесс декоммунизации. Порошенко вновь напомнил о запрете коммунистической идеологии и томосе об автокефалии «новой церкви».

Порошенко призвал к достойной смене власти на Украине

21 апреля прошел второй тур президентских выборов в стране. В нем за должность боролись шоумен Владимир Зеленский от партии «Слуга народа» и действующий глава Украины Петр Порошенко, который зарегистрировался как самовыдвиженец.

23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100 процентов электронных протоколов: за Зеленского выступили 73,22 процента украинцев, за Порошенко — 24,45 процентов.

Ряд иностранных политиков поздравили Зеленского с победой. Окончательные итоги голосования опубликовали только 3 мая. Инаугурация избранного президента пройдет 20 мая.

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Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #власть #декоммунизация

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