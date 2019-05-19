Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

Приморский пауэрлифтер Иван Савкин на два метра протащил грузовик, который весит 18,6 тонн, без использования специальной лестницы и каната. В сети опубликовали видео нового мирового рекорда.

Стоит отметить, что силач и ранее сдвигал с места аналогичный вес, однако в этот раз задачу усложнило отсутствие специальной лестницы, которую можно использовать как упор для стопы. Савкин на собственных плечах смог протянуть самосвал FAW на Международном автосалоне VIAS 2019.

Это не единственный рекорд пауэрлифтера. Например, в начале мая он смог отбуксировать теплоход-контейнеровоз. Это происходило во Владивостоке. Судно весило 11,3 тысячи тонн. А на День Победы Савкин сдвинул трактор массой 18 тонн. Российский рекорд был установлен в селе Покровка.

Также у мужчины есть планы на будущее: 1 июня, в День защиты детей, он хочет отбуксировать комбайн. При положительном исходе, приморский силач станет первым человеком, который протащил подобную технику.