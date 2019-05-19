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9:38   19 Мая 2019
Россия

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Российский президент Владимир Путин поприветствовал участников пятого Международного форума выпускников МГИМО, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля 19 мая.

Событие в этом году проходит с 17 по 19 мая в Ташкенте. 

Путин напомнил, что Московскому государственному институту международных отношений исполняется 75 лет. За время существования учреждение обрело мировую популярность и выпустило из своих стен множество дипломатов, журналистов, общественных деятелей, политиков, предпринимателей и ученых. Выпускники прославили альма-матер собственными достижениями.

«Отрадно, что накануне столь значимой, юбилейной даты выпускники из разных стран собрались здесь — в гостеприимном Ташкенте, где недавно открылся первый зарубежный филиал МГИМО», — указано в сообщении.

Глава страны поблагодарил коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева и других чиновников республики за оказанную помощь в подготовке события. Он уверен, что участники форума обсудят актуальные новости и будущее вуза «в атмосфере дружбы и сплоченности».

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

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Автор: Анна Манц
#путин #форум #мгимо #ташкент

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