Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Российский президент Владимир Путин поприветствовал участников пятого Международного форума выпускников МГИМО, соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля 19 мая.

Событие в этом году проходит с 17 по 19 мая в Ташкенте.

Путин напомнил, что Московскому государственному институту международных отношений исполняется 75 лет. За время существования учреждение обрело мировую популярность и выпустило из своих стен множество дипломатов, журналистов, общественных деятелей, политиков, предпринимателей и ученых. Выпускники прославили альма-матер собственными достижениями.

«Отрадно, что накануне столь значимой, юбилейной даты выпускники из разных стран собрались здесь — в гостеприимном Ташкенте, где недавно открылся первый зарубежный филиал МГИМО», — указано в сообщении.

Глава страны поблагодарил коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева и других чиновников республики за оказанную помощь в подготовке события. Он уверен, что участники форума обсудят актуальные новости и будущее вуза «в атмосфере дружбы и сплоченности».