Движение грузовиков при температуре воздуха выше 32 градусов ограничат

Росавтодор выпустил приказ, который ограничивает движение грузового транспорта на ряде российских дорог в дневное время при температуре выше 32 градусов по Цельсию. Документ вступит в силу в понедельник, 20 мая, и будет действовать до 31 августа.

Специалисты будут ориентироваться на прогноз погоды от Росгидромета. На дорогах появятся соответствующие знаки, а к нарушителям применят административные меры.

Такое решение необходимо для целостности дорожного полотна. При жаре асфальт размягчается, что приводит к образованию колеи после проезда большегруза. Подобный транспорт сможет передвигаться ночью, когда температура воздуха снижается.

Служба, в частности, ограничивает проезд на трассе М-9 в Псковской области, от 419 по 616 километр и на М-10 — в Ленинградской области с 593 по 674 километр. Кроме этого грузовики при жаркой погоде не смогут воспользоваться дорогами на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам. С полным перечнем участков, которые попадают под ограничения, можно ознакомиться на сайте Росавтодора.