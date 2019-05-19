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9:23   19 Мая 2019
Россия

Движение грузовиков при температуре воздуха выше 32 градусов ограничат

Движение грузовиков при температуре воздуха выше 32 градусов ограничат

Росавтодор выпустил приказ, который ограничивает движение грузового транспорта на ряде российских дорог в дневное время при температуре выше 32 градусов по Цельсию. Документ вступит в силу в понедельник, 20 мая, и будет действовать до 31 августа.

Специалисты будут ориентироваться на прогноз погоды от Росгидромета. На дорогах появятся соответствующие знаки, а к нарушителям применят административные меры.

Такое решение необходимо для целостности дорожного полотна. При жаре асфальт размягчается, что приводит к образованию колеи после проезда большегруза. Подобный транспорт сможет передвигаться ночью, когда температура воздуха снижается.

Служба, в частности, ограничивает проезд на трассе М-9 в Псковской области, от 419 по 616 километр и на М-10 — в Ленинградской области с 593 по 674 километр. Кроме этого грузовики при жаркой погоде не смогут воспользоваться дорогами на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам. С полным перечнем участков, которые попадают под ограничения, можно ознакомиться на сайте Росавтодора.

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Автор: Анна Манц
#ограничение #транспорт #росавтодор #грузовик #дорога

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