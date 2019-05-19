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Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

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8:37   19 Мая 2019
Весь мир

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Демократы американского Конгресса пригласили экс-главу ЦРУ Джона Бреннана, занимавшего пост в 2013-2017 годах, выступить с докладом по обстановке вокруг Ирана, передает в субботу агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

Бреннан, который известен открытой критикой администрации президента США Дональда Трампа, должен выступить перед конгрессменами во вторник, 21 мая. Аналогичное приглашение поступило бывшей сотруднице Госдепартамента Венди Шерман, которая была во главе американской делегации на переговорах по ядерной сделке с Ираном.

Во вторник Белый дом также намерен провести закрытый брифинг для парламентариев, и демократы собираются принять участие в обеих встречах.

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Автор: Мария Милкевич
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