Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Американская поп-звезда Мадонна и исландская группа Хатари показали флаги Палестины на заключительном этапе «Евровидения», чем были недовольны организаторы конкурса, который прошел в столице Израиля.

В выступлении Мадонны, прошедшем вне состязания, взялись за руки и обнялись двое танцоров с флагами Израиля и Палестины на спинах.

As their points were announced during the results, the band were seen on camera holding up the Palestinian flag and banners reading Palestine. #Eurovision https://t.co/rEY11HNG4F — Metro (@MetroUK) May 18, 2019

Исландцы, занявшие по итогам конкурса десятое место, продемонстрировали в прямом эфире два шарфа цветов палестинского флага с надписью Palestine, когда называли их результаты. Позже они разместили в соцсетях запись, на которой видно, как организаторы отбирают у них запрещенную атрибутику.

Организаторы «Евровидения» заявили, что Мадонна не согласовала демонстрацию флагов с Европейским вещательным союзом (EBU) и израильской национальной телерадиокомпанией «Кан».

«Песенный конкурс «Евровидение» — неполитическое событие, что было доведено до сведения Мадонны», — отмечается в релизе.

После окончания конкурса EBU рассмотрит возможные дисциплинарные меры в отношении исландцев.