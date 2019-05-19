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 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
7:57   19 Мая 2019
Весь мир

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Американская поп-звезда Мадонна и исландская группа Хатари показали флаги Палестины на заключительном этапе «Евровидения», чем были недовольны организаторы конкурса, который прошел в столице Израиля.

В выступлении Мадонны, прошедшем вне состязания, взялись за руки и обнялись двое танцоров с флагами Израиля и Палестины на спинах.

Исландцы, занявшие по итогам конкурса десятое место, продемонстрировали в прямом эфире два шарфа цветов палестинского флага с надписью Palestine, когда называли их результаты. Позже они разместили в соцсетях запись, на которой видно, как организаторы отбирают у них запрещенную атрибутику.

Организаторы «Евровидения» заявили, что Мадонна не согласовала демонстрацию флагов с Европейским вещательным союзом (EBU) и израильской национальной телерадиокомпанией «Кан».

«Песенный конкурс «Евровидение» — неполитическое событие, что было доведено до сведения Мадонны», — отмечается в релизе.

После окончания конкурса EBU рассмотрит возможные дисциплинарные меры в отношении исландцев.

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Автор: Мария Милкевич
#евровидение #палестина #израиль #исландия #мадонна

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