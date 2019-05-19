Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

Депутат украинской Рады Вадим Новинский сказал в эфире телеканала «НАШ», что страна лишилась примерно 80 миллиардов долларов за пять лет от снижения объемов торговли с РФ.

По его словам, чтобы вернуть экономику Украины на уровень 2013 года, стране потребуется по меньшей мере 35 лет, и лишь при условии налаживания отношений с Россией.

«Для того чтобы был рост ВВП реальный и вернуться хотя бы к тому, что было в 2013-м году теми темпами, о которых нам рассказывает нынешнее правительство, должно пройти 35 лет. Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка 75–80 миллиардов долларов. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят», — заявил Новинский.

По мнению Новинского, главной целью новоизбранного президента Зеленского должно стать завершение внутриукраинского конфликта в Донбассе, что даст возможность объединить народ и позволить ВВП расти.

Он подчеркнул, что Киеву нужно будет идти на компромиссы с Москвой, и только так страна сможет развиваться.