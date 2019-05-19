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6:06   19 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Экс-градоначальник Риги Нил Ушаков, баллотирующийся в Европарламент, заявил о необходимости налаживать отношения с Россией и снимать антироссийские санкции, сообщает Sputnik Латвия.

По его словам, в Рижской думе часто спорили, как надо выстаивать отношения с РФ и почему латвийские политики не могут посещать конференции в Москве, в отличие от политиков из других стран Европы.

«Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится», — признался Ушаков.

Он считает, что Латвии следует брать пример с ФРГ, которая сохраняет активные контакты с Россией, параллельно придерживаясь твердой позиции по поводу санкций.

«Нужно понимать, что рано или поздно придет время, когда взаимные санкции закончатся, поэтому нужно думать о том, каким образом мы строим отношения», — отметил бывший мэр латвийской столицы.

Ушаков добавил, что Латвии угрожают националисты, внушающие иллюзии и страхи о России, причем это происходит по всей Европе.

Ранее министр по делам регионального развития Латвии Юриса Пуце подписал указ об отстранении Ушакова с поста мэра Риги. Причиной послужили подозрения в нецелевом использовании более 18 миллионов евро из бюджета. Ушаков — глава партии «Согласие», которая поддерживает русскоязычное население Латвии.

Ушаков заявил, что его отстранение является противоправной мерой.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #латвия #санкции #рига #ушаков

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