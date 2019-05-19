Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

 Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет
Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

 Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций
Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

 Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет
Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

 Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций
Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
5:04   19 Мая 2019
Весь мир

Марин Ле Пен выразила надежду, что отношения России и Европы наладятся

Марин Ле Пен выразила надежду, что отношения России и Европы наладятся

Сигнал популистских партий остальным политическим силам Европы заключается в нежелании противостояния с Россией, сообщила РИА Новости лидер французского «Национального объединения» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен.

В субботу она присутствовала на широкомасштабной манифестации в Милане, организованной итальянской партией «Лига» накануне выборов в Европарламент 26 мая.

«У нас нет причин для того, чтобы быть в состоянии вражды с Россией. Мы надеемся, что наступит нормализация (в отношениях) европейских стран и России, потому что это в явных интересах европейских стран и, я думаю, в интересах России», — заявила Ле Пен.

Лидер партии «Лига», вице-премьер и министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини ранее заявил РИА Новости, что с приходом к власти в Европе намерен поднять вопрос об отмене антироссийских санкций, так как они приносят проблемы, а не решают их.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #европа #марин ле пен #лига #сальвини

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...