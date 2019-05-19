Марин Ле Пен выразила надежду, что отношения России и Европы наладятся

Сигнал популистских партий остальным политическим силам Европы заключается в нежелании противостояния с Россией, сообщила РИА Новости лидер французского «Национального объединения» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен.

В субботу она присутствовала на широкомасштабной манифестации в Милане, организованной итальянской партией «Лига» накануне выборов в Европарламент 26 мая.

«У нас нет причин для того, чтобы быть в состоянии вражды с Россией. Мы надеемся, что наступит нормализация (в отношениях) европейских стран и России, потому что это в явных интересах европейских стран и, я думаю, в интересах России», — заявила Ле Пен.

Лидер партии «Лига», вице-премьер и министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини ранее заявил РИА Новости, что с приходом к власти в Европе намерен поднять вопрос об отмене антироссийских санкций, так как они приносят проблемы, а не решают их.