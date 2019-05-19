Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против напавшего на него фаната

Арнольд Шварценеггер не будет предъявлять обвинений «безумному фанату», который налетел на него во время спортивных состязаний в ЮАР, рассказали организаторы мероприятия, на котором это случилось, Arnold Classic Africa.

Ранее стало известно, что человек, не раз совершавший подобные действия, ударил Шварценеггера ногой в спину на спортивном мероприятии. Видео инцидента появилось в Youtube. Нападавший тут же был задержан.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight. By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA — Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019

Сам Шварценеггер заявил в Twitter, что повода переживать нет. По его словам, он понял, что его ударили, только когда увидел запись, а ранее был уверен, что его толкнула толпа.

«Уэйн Прайс, организатор Arnold Classic Africa, считает, что этот инцидент был тщательно спланирован нападающим, ведь он известен полиции в связи с организацией подобных инцидентов в прошлом», — сообщается в заявлении Arnold Classic Africa.

Шварценеггер счел произошедшее досадным недоразумением, которое устроил вредный поклонник.