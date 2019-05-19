Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

 Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет
Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

 Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций
Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

 Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет
Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

 Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций
Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
3:54   19 Мая 2019
Весь мир

Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против напавшего на него фаната

Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против напавшего на него фаната

Арнольд Шварценеггер не будет предъявлять обвинений «безумному фанату», который налетел на него во время спортивных состязаний в ЮАР, рассказали организаторы мероприятия, на котором это случилось, Arnold Classic Africa.

Ранее стало известно, что человек, не раз совершавший подобные действия, ударил Шварценеггера ногой в спину на спортивном мероприятии. Видео инцидента появилось в Youtube. Нападавший тут же был задержан.

Сам Шварценеггер заявил в Twitter, что повода переживать нет. По его словам, он понял, что его ударили, только когда увидел запись, а ранее был уверен, что его толкнула толпа.

«Уэйн Прайс, организатор Arnold Classic Africa, считает, что этот инцидент был тщательно спланирован нападающим, ведь он известен полиции в связи с организацией подобных инцидентов в прошлом», — сообщается в заявлении Arnold Classic Africa.

Шварценеггер счел произошедшее досадным недоразумением, которое устроил вредный поклонник.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#нападение #фанат #шварценеггер #юар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...