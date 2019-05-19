Сергей Лазарев стал третьим на Евровидении-2019
Российский певец Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение-2019», сообщает корреспондент РИА Новости.
Так проголосовало жюри и зрители.
Финал соревнования состоялся в субботу в Тель-Авиве, за победу боролись участники из 26 стран. Лазарев вышел на сцену пятым, выступив с песней Scream.
Победил в «Евровидении» певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Вероятность его победы букмекеры оценивали более чем в 40 %, впервые за четыре года верно предсказав результат конкурса.
Второе место завоевал представитель Италии Mahmood, исполнив песню Soldi.