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2:31   19 Мая 2019
Весь мир

Сергей Лазарев стал третьим на Евровидении-2019

Сергей Лазарев стал третьим на Евровидении-2019

Российский певец Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение-2019», сообщает корреспондент РИА Новости.

Так проголосовало жюри и зрители.

Финал соревнования состоялся в субботу в Тель-Авиве, за победу боролись участники из 26 стран. Лазарев вышел на сцену пятым, выступив с песней Scream.

Победил в «Евровидении» певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Вероятность его победы букмекеры оценивали более чем в 40 %, впервые за четыре года верно предсказав результат конкурса.

Второе место завоевал представитель Италии Mahmood, исполнив песню Soldi.

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Автор: Мария Милкевич
#лазарев #россия #евровидение #тель-авив

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