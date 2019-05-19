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2:23   19 Мая 2019
Весь мир

Американское издание не поверило в дешевизну истребителей Су-57

Американское издание не поверило в дешевизну истребителей Су-57

Американское издание Drive не уверено в реалистичности цены российских истребителей Су-57.

По данным издания, Россия намерена закупить 76 таких самолетов за 2,63 миллиарда долларов (170 миллиардов рублей). Соответственно, стоимость одного из них составит примерно 34 миллионов долларов (2,2 миллиарда рублей), и Drive считает, что это заниженная цена.

Также издание подчеркивает, что истребители окажутся дешевле, чем, вероятно, самолеты Су-30МКК, которые Россия продала Китаю почти двадцать лет назад.

Автор материала также задается вопросом, каким образом усовершенствования в конструкции самолета и процессе производства позволили столь значительно снизить стоимость самолета. Он полагает, что за эти деньги Россия сможет закупить не более 16 таких истребителей, заплатив, таким образом, 10,6 миллиардов рублей за один летательный аппарат.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по военной тематике, что планирует в ближайшее время заключить контракт на закупку 76-ти новейших истребителей Су-57. Ранее программа вооружений до 2027 года предполагала закупку 16 самолетов. Путин объяснил, что по итогам последней работы их стоимость снизилась на 20 %.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #путин #цена #су-57

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