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1:42   19 Мая 2019
Весь мир

Турция отправила в Россию сто инженеров для совместного производства С-500

Турция отправила в Россию сто инженеров для совместного производства С-500

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара совместно с Россией займется производством зенитных ракетных систем С-500, передает в субботу агентство Reuters.

По информации агентства, президент Турции также подтвердил, что приобретение систем С-400 стало «свершившимся фактом».

Газета Haberturk пишет, что в Россию отправились сто турецких инженеров для совместного выпуска систем С-400.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция не планирует отказываться от американских истребителей пятого поколения F-35.

«Рано или поздно мы получим F-35», — заявил турецкий лидер.

Напомним, в начале мая глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что для РФ крайне важно развитие технологического сотрудничества с Турцией в области ПВО.

«Мы только будем приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500», — подчеркнул он.

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Автор: Мария Милкевич
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