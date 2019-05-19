Турция отправила в Россию сто инженеров для совместного производства С-500
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара совместно с Россией займется производством зенитных ракетных систем С-500, передает в субботу агентство Reuters.
По информации агентства, президент Турции также подтвердил, что приобретение систем С-400 стало «свершившимся фактом».
Газета Haberturk пишет, что в Россию отправились сто турецких инженеров для совместного выпуска систем С-400.
При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция не планирует отказываться от американских истребителей пятого поколения F-35.
«Рано или поздно мы получим F-35», — заявил турецкий лидер.
Напомним, в начале мая глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что для РФ крайне важно развитие технологического сотрудничества с Турцией в области ПВО.
«Мы только будем приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500», — подчеркнул он.