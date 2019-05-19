Турция отправила в Россию сто инженеров для совместного производства С-500

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара совместно с Россией займется производством зенитных ракетных систем С-500, передает в субботу агентство Reuters.

По информации агентства, президент Турции также подтвердил, что приобретение систем С-400 стало «свершившимся фактом».

Газета Haberturk пишет, что в Россию отправились сто турецких инженеров для совместного выпуска систем С-400.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция не планирует отказываться от американских истребителей пятого поколения F-35.

«Рано или поздно мы получим F-35», — заявил турецкий лидер.

Напомним, в начале мая глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что для РФ крайне важно развитие технологического сотрудничества с Турцией в области ПВО.