Король Саудовской Аравии призвал арабских лидеров собраться на экстренный саммит в Мекке

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира организовать срочный саммит в Мекке ввиду накалившихся отношений с Ираном, сообщает саудовское новостное агентство SPA, ссылаясь на высокопоставленный источник в МИД страны.

Уточняется, что король обратился к странам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива после инцидента с танкерами у побережья ОАЭ, а также атаки «террористов-хуситов» на две станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии. Американские спецслужбы считают, что на танкеры могли напасть проиранские силы.

«Хранитель двух благородных святынь призвал своих братьев лидеров Совета государств Персидского залива и Лиги арабских государств провести два экстренных саммита 30 июня в Мекке», — передает агентство.

В этот же день в саудовской Мекке состоится встреча в верхах с участием лидеров стран и правительств Организации исламского сотрудничества.