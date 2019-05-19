Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

 Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет
Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

 Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций
Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

 Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет
Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

 Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций
Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
1:27   19 Мая 2019
Весь мир

Король Саудовской Аравии призвал арабских лидеров собраться на экстренный саммит в Мекке

Король Саудовской Аравии призвал арабских лидеров собраться на экстренный саммит в Мекке

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира организовать срочный саммит в Мекке ввиду накалившихся отношений с Ираном, сообщает саудовское новостное агентство SPA, ссылаясь на высокопоставленный источник в МИД страны.

Уточняется, что король обратился к странам Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива после инцидента с танкерами у побережья ОАЭ, а также атаки «террористов-хуситов» на две станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии. Американские спецслужбы считают, что на танкеры могли напасть проиранские силы.

«Хранитель двух благородных святынь призвал своих братьев лидеров Совета государств Персидского залива и Лиги арабских государств провести два экстренных саммита 30 июня в Мекке», — передает агентство.

В этот же день в саудовской Мекке состоится встреча в верхах с участием лидеров стран и правительств Организации исламского сотрудничества.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#иран #оаэ #саудовская аравия #атака #лига арабских государств #танкеры #мекка #аль сауд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...