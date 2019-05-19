Власти Бразилии, председательствующей в нынешнем году в БРИКС, не намерены во время запланированного на ноябрь саммита объединения в Бразилиа проводить встречи в расширенном составе с участием третьих стран, рассказали корреспонденту ТАСС в Министерстве иностранных дел Бразилии.

Напомним, БРИКС — это неформальное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Саммиты с участием глав этих государств проводятся с 2009 года. С 2013 года председательствующее государство также может пригласить к участию страны, близкие ей географически и геополитически.

Также в рамках БРИКС проходят встречи министров иностранных дел, финансов, здравоохранения, образования, науки и сельского хозяйства, секретарей советов безопасности и так далее. В ходе переговоров обсуждаются такие темы, как энергоэффективность, изменение климата, продовольственная безопасность, борьба с бедностью, устойчивое развитие, деятельность международных финансовых институтов.

Бразилия выдвинула следующие приоритетные направления в 2019 году: научно-технологическое и инновационное сотрудничество, цифровая экономика, борьба с организованной преступностью и отмыванием денег, укрепление взаимодействия по линии Делового совета БРИКС и Нового банка развития БРИКС.

Встреча лидеров стран «пятерки» намечена на 13–14 ноября, она пройдет в бразильской столице.