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23:36   18 Мая 2019
Россия

Беглов пообещал, что за 5–7 лет Кронштадт станет лучшим городом России и Европы

Беглов пообещал, что за 5–7 лет Кронштадт станет лучшим городом России и Европы

Развитие Кронштадта происходит очень быстро, и вскоре он станет одним из лучших российских городов, сказал на встрече с местными жителями врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом пишет новостной портал 78.

— Я всем говорю покупать квартиры в Кронштадте, через 5–7 лет это будет лучший город Европы, — признался он.

В апреле стартовал инициированный Бегловым проект «Родной район». К настоящему времени в МФЦ Кронштадта зафиксировано уже 600 заявлений в рамках этого проекта. Преимущественно они касаются вопросов благоустройства, иллюминации и дорог.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #петербург #беглов #кронштадт

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