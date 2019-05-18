Беглов пообещал, что за 5–7 лет Кронштадт станет лучшим городом России и Европы

Развитие Кронштадта происходит очень быстро, и вскоре он станет одним из лучших российских городов, сказал на встрече с местными жителями врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом пишет новостной портал 78.

— Я всем говорю покупать квартиры в Кронштадте, через 5–7 лет это будет лучший город Европы, — признался он.

В апреле стартовал инициированный Бегловым проект «Родной район». К настоящему времени в МФЦ Кронштадта зафиксировано уже 600 заявлений в рамках этого проекта. Преимущественно они касаются вопросов благоустройства, иллюминации и дорог.