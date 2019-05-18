Сирийские средства ПВО открыли огонь по воздушным объектам к югу от Дамаска

Сирийские комплексы ПВО атакуют воздушные цели в небе над южными пригородами Дамаска, передает в субботу агентство SANA.

По данным агентства, нападение осуществляется со стороны Эль-Кунейтры, находящейся в 40 километрах от столицы САР неподалеку от оккупированных Израилем Голанских высот.

Военные источники рассказали агентству, что сирийские зенитчики уничтожили несколько объектов.

Телеканал «Аль-Маядин» также сообщил, что мощные взрывы прозвучали в городе Эль-Кисва к югу от Дамаска. Авиация Израиля атаковала расположенные там иранские военные объекты и склады.

Ранее, в пятницу, Израиль выпустил ракеты по южному пригороду Джермана, но сирийским ПВО удалось его отразить.