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 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
22:41   18 Мая 2019
Весь мир

Финал «Евровидения» стартовал в Тель-Авиве

Финал «Евровидения» стартовал в Тель-Авиве

В финале международного песенного конкурса за звание лучшего музыкального исполнителя поборются 26 участников. Шоу открыла победительница прошлогоднего конкурса Нетта Барзилай.

Этим вечером зрителей ждут не только выступления участников Евровидения, но и шоу специально приглашенных гостей  - Кончиты Вурст, Монса Сельмерлева, Элени Фурейра и Верки Сердючки.

Россию на конкурсе представляет певец Сергей Лазарев. Он выступит пятым с композицией Scream. Ранее уже отмечалась, что песня вошла в чарты десяти стран Европы, а клип стал одним из самых просматриваемых среди видеороликов других участников песенного конкурса.

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Автор: Ольга Шпакова
#евровидение #клип #культура #финал #тель-авив

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