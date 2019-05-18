Финал «Евровидения» стартовал в Тель-Авиве

В финале международного песенного конкурса за звание лучшего музыкального исполнителя поборются 26 участников. Шоу открыла победительница прошлогоднего конкурса Нетта Барзилай.

Этим вечером зрителей ждут не только выступления участников Евровидения, но и шоу специально приглашенных гостей - Кончиты Вурст, Монса Сельмерлева, Элени Фурейра и Верки Сердючки.

Россию на конкурсе представляет певец Сергей Лазарев. Он выступит пятым с композицией Scream. Ранее уже отмечалась, что песня вошла в чарты десяти стран Европы, а клип стал одним из самых просматриваемых среди видеороликов других участников песенного конкурса.