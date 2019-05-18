Трое военных ранены при обстреле со стороны боевиков в САР

Трое сирийских военнослужащих получили ранения при обстреле незаконными бандформированиями провинций Латакия и Хама в САР, рассказал на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Он уточнил, что за сутки были обстреляны населенные пункты Дарх-Абу-Асад (дважды), Ройсет-Рушу (дважды), Сараф, Мукатталь Нахшебба, Джубб-Эз-Зарур, Сафсафа, Санджека, Джубб-Эль-Мгара, Калъат-Марза провинции Латакия, Каркад провинции Хама.

Купчишин также сообщил, что за минувшие сутки представители Центра по примирению раздали гуманитарную помощь жителям района Ард Аль-Хамра города Алеппо — 500 продуктовых наборов.