Угрозы взрывов на московских вокзалах не подтвердились

Ранее сообщалось, что Курский, Киевский, Ярославский и Ленинградский вокзалы проверяет после поступления анонимных угроз о взрывах. Отмечалось, что с Ярославского вокзала были эвакуированы около тысячи человек.

Угрозы не подтвердились, сообщили в экстренных службах Москвы.

Новая волна сообщений и звонков о ложных минированиях началась в России в январе. Похожая ситуация затронула многие российские учреждения и торговые центры осенью 2017 года. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от минирований составил 150 миллионов рублей.