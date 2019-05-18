Итальянский вице-премьер заявил о необходимости отмены антироссийских санкций

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил РИА Новости, что изменения в отношении снятия санкций против РФ произойдут, когда его партия «Лига» станет правящей в Европе.

После завершения в субботу масштабной акции в Милане с участием глав и представителей 11 европейских правых популистских партий Сальвини сказал корреспонденту РИА Новости, что идея снятия антироссийских ограничительных мер «объединяет всех порядочных людей».

«Я продолжаю считать, что санкции не нужны. Вопрос их снятия объединяет всех порядочных людей», — выразил мнение итальянский политик.

Напомним, Сальвини занимает четкую пророссийскую позицию. Он также добавил, что санкции лишь причиняют ущерб, не решая проблем, а «если инструмент не работает, его убирают».

«Дай мне попасть в руководство Европы, и потом посмотрим», — так он ответил на вопрос журналиста РИА Новости о сроках отмены санкций.

В субботнем шествии и митинге в Милане участвовали глава французского «Национального объединения» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен, лидеры нидерландской Партии свободы, болгарской партии «Воля», чешской «Свободы и прямой демократии» и словацкой «Мы — семья», а также евродепутаты и политики из ФРГ, Эстонии, Бельгии, Дании, Финляндии и Австрии.