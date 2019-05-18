Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью. Жюри от Белоруссии сообщили, кому раздавали свои баллы во время первого полуфинала, что противоречит правилам конкурса.

Как распределятся баллы от Белоруссии, станет известно по итогам зрительского голосования. Белоруссию представляет 16-летняя певица Зина Куприянович под псевдонимом ZENA.

Финал шоу состоится 18 мая в Тель-Авиве. От России на конкурсе выступает певец Сергей Лазарев с песней Scream.