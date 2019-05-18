Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Баку достигло шести человек
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ «Загульба Малл» в пригороде Баку увеличилось с четырех до шести, рассказали РИА Новости в субботу в Министерстве здравоохранения Азербайджана.
Ранее в МЧС Азербайджана агентству заявили, что все люди оттуда эвакуированы, в настоящее время наблюдается задымление.
«Два человека госпитализированы с отравлением от дыма, они пожарные. Число пострадавших на данный момент шесть человек, все они госпитализированы», — уточнили в Минздраве.