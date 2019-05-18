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21:43   18 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Баку достигло шести человек

Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Баку достигло шести человек

Количество пострадавших при пожаре в ТЦ «Загульба Малл» в пригороде Баку увеличилось с четырех до шести, рассказали РИА Новости в субботу в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Ранее в МЧС Азербайджана агентству заявили, что все люди оттуда эвакуированы, в настоящее время наблюдается задымление.

«Два человека госпитализированы с отравлением от дыма, они пожарные. Число пострадавших на данный момент шесть человек, все они госпитализированы», — уточнили в Минздраве.

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Автор: Мария Милкевич
#пожар #азербайджан #тц #баку

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