Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Баку достигло шести человек

Количество пострадавших при пожаре в ТЦ «Загульба Малл» в пригороде Баку увеличилось с четырех до шести, рассказали РИА Новости в субботу в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Ранее в МЧС Азербайджана агентству заявили, что все люди оттуда эвакуированы, в настоящее время наблюдается задымление.