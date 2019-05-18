Четыре человека пострадали в пожаре в ТЦ в пригороде Баку

В торговом центре «Загульба Молл» в пригороде Баку произошло возгорание. В настоящее время известно о четырех пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Азербайджана. Их доставили в больницу.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. Из торгового центра вывели всех посетителей и персонал. В МЧС сообщают, что в здании наблюдается задымление.

Ранее сообщалось, что на складе хлебозавода в Таганроге вспыхнул пожар. Огонь охватил 1700 квадратных метров.