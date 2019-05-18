Ярославский вокзал в Москве эвакуировали после сообщения о минировании

Анонимные сообщения с угрозами минирования поступили в адрес четырех московских вокзалов. В связи с этим было эвакуировано порядка тысячи человек, сообщил представитель экстренных служб Москвы, пишет РИА Новости.

Уточняется, что угрозы взрывов поступили в адрес Курского, Киевского, Ярославского и Ленинградского вокзалов. Известно, что с Ярославского вокзала вывели около 900 человек. Эвакуация пассажиров и персонала других вокзалов пока не проводилась.

13 мая сообщалось, что в Твери эвакуировали вокзал и торговый центр из-за сообщений о якобы заложенной бомбе. В этот же день ложные сообщения о минировании объектов инфраструктуры коснулись нескольких российских городов - Владимир, Ярославль и Чебоксары.