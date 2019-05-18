Потеря «Эр-Рукбана» и «Ат-Танфа» нарушит планы США на Ближнем Востоке

С 23 марта через пункт пропуска беженцев «Джлеб» из лагеря «Эр-Рукбан» на подконтрольную Дамаску территорию САР вышли почти 13 тысяч человек. По данным ООН, численность беженцев в лагере сократилась уже на треть. Массовый исход беженцев стал тревожным звоночком для США.

Как отмечает ФАН, США продолжают возражать против появления в зоне вокруг «Ат-Танфа» автобусных колонн, собранных правительством СВР.

Учитывая темпы выхода беженцев через «Джлеб», через пару месяцев в «Рукбане» останутся только боевики и их семьи, следовательно, на гуманитарную помощь от ООН можно будет не рассчитывать и США придется самим кормить боевиков.

Арабист Андрей Чупрыгин в беседе с корреспондентом ФАН о ситуации отметил, что жители «Эр-Рукбана» начали бежать от боевиков не только из-за притеснений — они поняли, что их обманывают их россказнями о том, что во всей САР творится аналогичная гуманитарная катастрофа.

Между тем ситуация с «Эр-Рукбаном» может сокрушить планы США на Ближнем Востоке — «Ат-Танф» и лагерь были важным узлом в противодействии Ирану в Сирии.

Военный эксперт, главред информационного центра «Кассад» Борис Рожин сказал ФАН, что содержащиеся американцами боевики в зоне «Ат-Танфа» являются важным человеческим ресурсом. Там же США укрыли и боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства», которые спаслись после столкновения под Багузом. Они в любой момент могут использоваться для провокаций сирийской армии.

Лагерь беженцев «Эр-Рукбан» и военная база «Ат-Танф» прикрывают центры управления, пояснил эксперт.