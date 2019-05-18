Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

 Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет
Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

 Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций
Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

 Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет
Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

 Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций
Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
18:50   18 Мая 2019
Россия

Лучшую медицинскую сестру выбрали в Москве

Лучшую медицинскую сестру выбрали в Москве

Сестра-анестезист Татьяна Панфилова, работающая в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных, стала лучшей медсестрой Москвы. Об этом 18 мая сообщает ТАСС.

Наградила победительницу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что здравоохранение для нее лично и мэра Москвы является одной из главных отраслей. 

«От вашей работы и от работы врачей зависит жизнь каждого из нас, вы те, которые уделяете внимание горожанам каждый день, вы делаете москвичей здоровыми, а значит, обеспечиваете безопасность, комфорт и счастье», — заявила Ракова. 

Известно, что финал конкурса «Московские мастера» прошел на ВДНХ. В нем победительнице удалось обойти еще четырех претенденток на победу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #здравоохранение #медсестра

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...