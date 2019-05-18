Лучшую медицинскую сестру выбрали в Москве

Сестра-анестезист Татьяна Панфилова, работающая в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных, стала лучшей медсестрой Москвы. Об этом 18 мая сообщает ТАСС.

Наградила победительницу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что здравоохранение для нее лично и мэра Москвы является одной из главных отраслей.

«От вашей работы и от работы врачей зависит жизнь каждого из нас, вы те, которые уделяете внимание горожанам каждый день, вы делаете москвичей здоровыми, а значит, обеспечиваете безопасность, комфорт и счастье», — заявила Ракова.

Известно, что финал конкурса «Московские мастера» прошел на ВДНХ. В нем победительнице удалось обойти еще четырех претенденток на победу.