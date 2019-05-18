Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе

Финалист шоу «Голос. Дети» Ержан Максим, занявший в конкурсе второе место, снялся в рекламе жилищного комплекса. В съемках также участвовала его мама Гульмира Алибек. Об этом 18 мая сообщает издание «Лента.ру».

По сценарию Ержан вместе с мамой выбрают квартиру с риелтором. Вокалист видит во дворе девочку и начинает петь, очаровывая всех жильцов. После он говорит маме, что влюбился. Она одобряет выбор сына, но он отвечает, что речь идет о жилом комплексе.

Ержан спрашивает, есть ли квартиры на первом этаже, на что риелтор отвечает ему, что там все продано.

«Эх, опять», — отвечает Ержан, высмеивая инцидент с накруткой в шоу.

Напомним, Первый канал объявил об отмене итогов конкурса после отчета компании Group-IB. Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.