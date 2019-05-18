Соболь поставила на истеричный популизм на выборах и хоронит проект Навального

Развитие демократии всегда было связано с таким понятием, как популизм, носящий ярко выраженный негативный оттенок. В современном мире он стал рабочим инструментом либеральной демократии. Политик-популист всегда делает ставку на нужды и интересы простого народа. Однако хороший популист пообещает избирателям рост зарплаты, а плохой — рост зарплаты у всех на следующий день после избрания.

В России популизм стал активно развиваться в начале 90-х годов. Яркими представителями этого явления можно назвать генерала Александра Лебедя и основателя Либерально-демократической партии России» (ЛДПР) Владимира Жириновского, пишет ФАН. Популизм Лебедя заключался в умении лаконично вписать в предвыборную программу близкие народу идеи и цели, а вот Жириновский уже третий десяток лет использует только громкие лозунги.

Сегодня именно популизм является для оппозиции основным инструментом борьбы за власть. Российские оппозиционеры вовсю «педалируют» резонансные инциденты, громкие события и крупные политические конфликты.

Популист, активист, мошенник

Например, блогер Алексей Навальный в своей так называемой «президентской» программе обещал поднять зарплаты всем россиянам, что, по его мнению, вызовет бурный экономический рост. По его расчету, деньги на выплаты должны появиться в бюджете сами собой. Привлекательно, но нелогично, отмечает СМИ.

В любом случае, политическая карьера блогера не задалась из-за судимости за мошенничество. Теперь же «антикоррупционер», попавшийся на коррупции, организовал полноценную ОПГ и выпустил на политическую арену несколько новых персонажей. Одним из них стала некогда юрист «РосПила» и ФБК Любовь Соболь, которая теперь метит в кандидаты на место в Мосгордуме.

Появление Соболь

Впервые в оппозиционной тусовке ее имя мелькнуло в 2011 году. За эти годы Навальный поработал над имиджем девушки — Соболь научилась держаться перед камерой и скопировала образ Ксении Собчак, играя роль внешне привлекательной женщины-политика.

Несмотря на то, что предвыборная кампания в Москве стартует в июне, Любовь Соболь уже сейчас вовсю ведет агитацию и дает интервью, игнорируя закон о выборах. Но ее выступления малоинтересны - каждый раз юрист ФБК одинаково шутит, а неудобные вопросы не слышит.

Как пишет ФАН, Соболь не знаком ни хороший популизм, ни плохой. По всей видимости она прислушивается к советам Навального и пытается спекулировать на теме заболеваний, случившихся в нескольких столичных учебных заведениях в декабре. Любое общение со СМИ она сводит к петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину и его компании «Конкорд», который отказал платить ОПГ Навального 300 миллионов рублей «на выборы».

Другой темой Соболь является борьба с «Единой Россией». Если Соболь не говорит с журналистами о «Конкорде», значит, высказывает мнение об этой политической партии —других тем она не знает. Мысль о том, чтобы обсудить нужны избирателей, ее, по всей видимости, не посещает.

ФАН резюмирует, что у Соболь нет реальной программы настоящего политика, ни популистских лозунгов политического клоуна.

Фирменный стиль Соболь

Однако теперь у юриста ФБК новый образ — политик-истеричка. 15 мая ее пригласили в программу «A-TEAM» на радиостанции «Эхо Москвы», где она встретилась с тремя ведущими — Нарышкиным, Соломиным и Осиным, любящими задавать провокационные вопросы.

Однако Соболь не дала им и рта раскрыть, фразы известной троицы утонули в ее словесном потоке — «Конкорд», «Единая Россия», «Единая Россиия» и «Конкорд».

Во время стрима для подписчиков группы «Московский активист» в Facebook она продемонстрировала такое же поведение, выдавая одни и те же заученные предложения. Кстати, и в эфире «Эха» и на стриме она рассказала одну и ту же шутку про утренний коньяк.

Несложно предположить, что если Соболь каким-то образом удастся попасть в Мосгордуму, то других депутатов наверняка будут ожидать ее регулярные истерики с трибун и скандалы на заседаниях.

Деградация подельников Навального

Очевидно, что сторонники Навального «сдают», и истеричные выпады Любови Соболь подтверждают это. А ведь именно она является лидером политического подразделения ОПГ Навального и стала лицом навальнистов в соцсетях, отмечает СМИ.

Но в команде Навального есть и другие любители громких истерик. Так, недавно в Петербурге произошел оппозиционный скандал вокруг нового главы местного штаба Ольги Гусевой. Стало известно, что руководящую должность она «выбила» через постель соратника Навального Ивана Жданова. И, помимо этого вопиющего факта, новоиспеченный руководитель штаба не разделяет демократических ценностей — активисты уже дали ей кличку «Иосиф Виссарионович Гусева».

Женщина так часто демонстрирует истерики и тиранию, что штат активистов разбежался и теперь с ней работают только нанятые в регионах молодые люди, которые не могут вернуться домой, потому что не видят обещанных денег.

Таким образом, инструментами оппозиции сегодня являются даже не плохой популизм и грязные политтехнологии, а политическая истерия, главная задача которой — перекричать оппонента.