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17:53   18 Мая 2019
Россия

Родившихся в Крыму львят-близнецов назвали в честь Путина и Трампа

Родившихся в Крыму львят-близнецов назвали в честь Путина и Трампа

Родившихся в крымском сафари-парке «Тайган» львят-близнецов назвали в честь лидеров США и РФ. Об этом 18 мая сообщает ТАСС со ссылкой на директора парка Олега Зубкова. 

Зубоков сообщил, что двух близнецов назвали Владимиром и Дональдом в честь президентов США и России. 

«Нам захотелось поддержать президента России в налаживании российско-американских отношений», — отметил он.

Зубков добавил, что свидетельства о рождении и информация об именах направлена в администрации обоих президентов. 

«Это просто такое человеческое отношение к большой политике, которая делается президентом США и России», — сказал он.

По словам директора парка, близнецы родились у пары прекрасных львов по имени Персей и Лиза. Он подчеркнул, что мама сама кормит малышей. 

Зубков также выразил надежду на потепление российско-американских отношений и снятие санкций, чтобы крымчане могли ездить в Штаты, ведь там есть, чему поучиться. 

В сафари-парке «Тайган» проживают крупные млекопитающие. Питомник находится в Белгорском районе Крыма и занимает 32 гектара. В парке проживают львы, тигры и сотни других животных. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #львята

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