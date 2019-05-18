Родившихся в Крыму львят-близнецов назвали в честь Путина и Трампа

Родившихся в крымском сафари-парке «Тайган» львят-близнецов назвали в честь лидеров США и РФ. Об этом 18 мая сообщает ТАСС со ссылкой на директора парка Олега Зубкова.

Зубоков сообщил, что двух близнецов назвали Владимиром и Дональдом в честь президентов США и России.

«Нам захотелось поддержать президента России в налаживании российско-американских отношений», — отметил он.

Зубков добавил, что свидетельства о рождении и информация об именах направлена в администрации обоих президентов.

«Это просто такое человеческое отношение к большой политике, которая делается президентом США и России», — сказал он.

По словам директора парка, близнецы родились у пары прекрасных львов по имени Персей и Лиза. Он подчеркнул, что мама сама кормит малышей.

Зубков также выразил надежду на потепление российско-американских отношений и снятие санкций, чтобы крымчане могли ездить в Штаты, ведь там есть, чему поучиться.

В сафари-парке «Тайган» проживают крупные млекопитающие. Питомник находится в Белгорском районе Крыма и занимает 32 гектара. В парке проживают львы, тигры и сотни других животных.