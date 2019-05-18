Шри-Ланка принимает меры по восстановлению потока туристов

Власти Шри-Ланки будут восстанавливать туристическую привлекательность острова, сообщили в Бюро по развитию туризма. Отмечается, что основная территория острова не пострадала от терактов, произошедших в Пасху. В Бюро подчеркнули, что Шри-Ланка готова принять большое число туристов в этом сезоне и обеспечить их безопасность.

В международном аэропорту Бандаранаике проводятся мероприятия по устранению неудобств, вызванных повышенными мерами безопасности - была открыта парковка для автобусов и стала доступна стоянка для автомобилей. Также была открыта специальная новая магистраль для встречи в зоне прилета. Аэропорт справляется с ежедневным прибытием 1500-1800 пассажиров.

В этом году власти намерены провести в стране несколько крупных мероприятий – конференций, спортивных событий и фестивалей, которые смогут повысить привлекательность острова для туристов.