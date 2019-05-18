Суд арестовал мужчину, выбросившего собаку с 4 этажа в Колпине

Петербургский суд постановил арестовать Николая Дутчака, ранее выбросившего собаку с четвертого этажа в Колпине. Об этом 18 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.

Как сообщает источник, Колпинский районный суд Санкт-Петербурга в отношении Дутчака вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он также обвиняется по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Дутчак признал вину, однако возражал против ареста.

Напомним, ранее сообщалось, волонтеры в Колпине спасли выброшенную с 4 этажа собаку. Животное пришлось госпитализировать. Жизни и здоровью собаки ничего не угрожает.