Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

 Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет
Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

 Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций
Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

 Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет
Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

 Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций
Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
17:03   18 Мая 2019
Россия

Племянница Скрипаль опубликует в соцсетях книгу об отравлении в Солсбери

Племянница Скрипаль опубликует в соцсетях книгу об отравлении в Солсбери

Виктория Скрипаль — племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — начнет публиковать в соцсетях главы своей книги «Беседа с черным котом». Об этом 18 мая сообщает ТАСС. 

Беседуя с корреспондентом, Скрипаль сообщила, что посвятит книгу отравлению в Солсбери. Также женщина рассказала о разногласиях со своим помощником, из-за которых она приняла решение, что сама займется книгой и начнет публиковать ее главами в Facebook и «Вконтакте» с 1 июня. 

Виктория надеется, что бывший помощник окажется порядочным и не станет публиковать то, что у него имеется. 

«У меня самой рукописи нет, потому что я надиктовывала, а он обрабатывал. Теперь буду сама писать книгу «Беседа с черным котом» и выкладывать в неделю по одной главе», — заявила она. 

В книге Скрипаль расскажет, как отравление в Солсбери отразилось на ее семье. Предполагается, что издание составит минимум 100 страниц. 

Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летнюю дочь Юлию отравили в марте прошлого года, используя нервно-паралитическое вещество. После инцидента Лондон заявил, что «Новичок», которым отравили Скрипалей, разрабатывалось в РФ. Москва категорически опровергла все обвинения, заявив, что такого вещества не существовало ни в СССР, ни в РФ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #весь мир #скрипаль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...