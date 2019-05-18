Племянница Скрипаль опубликует в соцсетях книгу об отравлении в Солсбери

Виктория Скрипаль — племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — начнет публиковать в соцсетях главы своей книги «Беседа с черным котом». Об этом 18 мая сообщает ТАСС.

Беседуя с корреспондентом, Скрипаль сообщила, что посвятит книгу отравлению в Солсбери. Также женщина рассказала о разногласиях со своим помощником, из-за которых она приняла решение, что сама займется книгой и начнет публиковать ее главами в Facebook и «Вконтакте» с 1 июня.

Виктория надеется, что бывший помощник окажется порядочным и не станет публиковать то, что у него имеется.

«У меня самой рукописи нет, потому что я надиктовывала, а он обрабатывал. Теперь буду сама писать книгу «Беседа с черным котом» и выкладывать в неделю по одной главе», — заявила она.

В книге Скрипаль расскажет, как отравление в Солсбери отразилось на ее семье. Предполагается, что издание составит минимум 100 страниц.

Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летнюю дочь Юлию отравили в марте прошлого года, используя нервно-паралитическое вещество. После инцидента Лондон заявил, что «Новичок», которым отравили Скрипалей, разрабатывалось в РФ. Москва категорически опровергла все обвинения, заявив, что такого вещества не существовало ни в СССР, ни в РФ.