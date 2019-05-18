ЦРУ готовит в Сирии теракты, которые совершат помилованные Дамаском боевики

Центральное разведуправление (ЦРУ) США провело в Иордании встречу с главарями террористических группировок, активно действовавших в Сирии до 2015 года.

Как сообщает, ссылаясь на источники в социальных сетях, Федеральное агентство новостей (ФАН), агенты ЦРУ занимаются подготовкой спецопераций на юге Сирии в Иране с целью дестабилизировать обстановку в регионах.

В частности, отмечается, что на встрече в Иордании американцы совместно с главарями бандформирований работали над созданием планов по эскалации подпольной террористической деятельности в южных районах Сирии. Серия терактов и диверсий, в провинциях Даръа и Эль-Кунейтру как отмечается, будет совершена руками боевиков, которые ранее заключили с Дамаском мирные договоренности и получили амнистию. К настоящему моменту, по информации источников, полевые командиры уже получили от ЦРУ средства на диверсионную и террористическую деятельность в этих районах.

Как рассказал в беседе с ФАН главред Информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, в Даръа и Эль-Кунейтре ситуация складывается действительно сложная и этому есть объяснение.

«Часть боевиков, которые сложили оружие и формально перешли к мирному урегулированию или даже встроились в местные органы власти — народную милицию, те или иные службы охраны, — формально легализовались, продолжают из корыстных или из идейных соображений «шатать режим», - объяснил Рожин.

При этом эксперт отметил, что британские и американские разведки, которые действуют на территории Иордании, смотрят на боевиков Даръа и Эль-Кунейтре как на «туза в рукаве», которым в случае необходимости можно подкрепить деструктивное влияние военной базы Ат-Танф, и в целом усилить напряженность вдоль южных границ Сирии. Но, как подчеркнул Рожин, главной целью их деятельности в этом направлении является Иран.

О том, что стоит за подготовкой Штатами провокаций на юге Сирии, читайте в материале ФАН - «ЦРУ готовит провокации, чтобы ударить по Ирану и посеять хаос на юге Сирии».