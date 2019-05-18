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16:28   18 Мая 2019
Общество

Московские спасатели спасли застрявшего в заборе ежа

Московские спасатели спасли застрявшего в заборе ежа

Дежурные спасатели поисково-спасательного отряда подмосковного Главного контрольного управления «Мособлпожспас» спасли ежика, который объелся до такой степени, что застрял в заборе.

Как рассказал старший спасатель дежурной смены Михаил Дыкман, слова которого приводит пресс-служба ведомства, ежик забрался на территорию отряда и нашел миску сторожевой собаки, полую еды. Ежик не растерялся и съел, все что было в миске, после чего попытался скрыться с территории, через дырку в заборе, но застрял.

Спасатели обнаружили объевшегося гостя и помогли ему выбраться на волю. Как отмечается, никаких спецсредств для спасения ежика не потребовалось.

Также Михаил Дыкман добавил, что ежи не первый раз забредают в гости к спасателям.

Московские спасатели спасли застрявшего в заборе ежа

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Автор: Александр Люблинский
#спасатели #спасение #забор #еж

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