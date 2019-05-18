Семь человек получили ранения при стрельбе на вечеринке в США

В американском штате Индиана в городе Манси неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке. Инцидент произошел неподалеку от кампуса исследовательского университета Ball State University в ночь на 18 мая.

В происшествии были ранены семь человек, уведомил телеканал WTHR, ссылаясь на сведения от правоохранительных органов. Отмечается, что на вечеринке с ди-джеем, по всей видимости, произошла стычка, которая переросла в стрельбу.

Трое раненых находятся в критическом состоянии. Известно, что среди пострадавших есть студенты университета. Учебное заведение сообщило, что в настоящее время на территории кампуса безопасно. По факту произошедшего проводится расследование.