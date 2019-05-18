Вице-канцлер Австрии уточнил, что на видео встречался с гражданкой Латвии, а не РФ

Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что на видео запечатлена гражданка Латвии, а не России.

Ранее издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung опубликовали попавшую в их распоряжение видеозапись 2017 года, на которой запечатлена встреча Штрахе и некой женщины, которая фигурировала в статье как «россиянка», в ходе которой она высказывала желание купить австрийское издание Kronen Zeitung, а Штрахе надеялся получить от нее финансовую помощь на предстоящих парламентских выборах.

Газета Welt отмечала, что так называемая «россиянка» являлась «приманкой», а снятая встреча была ловушкой для будущего вице-канцлера.

Ранее сообщалось, что Штрахе объявил, что уходит в отставку и покидает пост председателя Австрийской партии свободы (АПС).