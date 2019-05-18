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16:31   18 Мая 2019
Россия

Милонов удивился, что Резника еще не посадили за шантаж застройщиков и наркотики

Милонов удивился, что Резника еще не посадили за шантаж застройщиков и наркотики

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов возмутился, что скандально известный депутат петербургского закса Максим Резник все еще находится на свободе. Об этом 18 мая сообщает ФАН. 

Ранее издание «Невские новости» опубликовало расследование, главным героем которого стал Резник. Выяснилось, что употребление наркотиков — это не все, что известно о депутате. Владелец компании «Воин-В» Олег Глущенко 17 мая заявил, что Резник вместе с другими депутатами закса вымогали деньги у петербургских застройщиков. Два фигуранта дела — депутат Вячеслав Нотяг и вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян — уже отбывают срок за это преступление. 

Милонов удивился, что Резника еще не посадили за шантаж застройщиков и наркотики

Виталий Милонов, комментируя ситуацию, удивился тому, что Резник после скандала с употреблением наркотиков и взятками до сих пор остается на свободе. По мнению парламентария, у Резника и Вишневского (сообщника по делу о вымогательстве) есть покровители, которым наплевать на жителей, чьи дома хрущевской постройки продолжают разваливаются. 

«Степень вовлеченности Резника в эту ситуацию должны оценивать не депутаты, а другие официальные лица», — считает Милонов. 

Также политик уверен, что в этой ситуации Нотяга «сделали козлом отпущения», потому что он не мог организовать всю схему. 

«Если посмотреть на географию и на те объекты, куда приезжает вся эта гвардия, то вы никогда не увидите объекты крупных застройщиков, только небольшие компании, которые не могут мобилизовать свои ресурсы и противостоять активистам», — заявил депутат ГД.

Милонов удивился, что Резника еще не посадили за шантаж застройщиков и наркотики

Милонов отметил, что люди Резника, Нотяга и Вишневского приезжают на объекты небольших застройщиков. Депутат назвал такую схему «нездоровой», потому что она создает препятствие для реорганизации города. 

Напомним, в начале мая после неадекватного поведения Резника на Первомайском шествии его заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Позднее в сеть выложили видеоролик, на котором член петербургского ЗакСа раскуривал самокрутку, вероятно, с запрещенными веществами. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #милонов #резник #нотяг

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