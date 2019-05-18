ЗакС может лишить неприкосновенности депутата Резника из-за вымогательства

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник, который в последнее время стал объектом пристального внимания журналистов из-за своего неподобающего поведения на демонстрации 1 мая, а также из-за целой серии видеозаписей, попавших в руки СМИ, на которых он запечатлен курящим, возможно, наркотические вещества, может лишиться своего статуса.

На текущей неделе, к этой сомнительной славе Максима Резника добавились обвинения в его адрес в причастности к коррупционной схеме, о которой журналистам рассказал петербургский бизнесмен-строитель, директор компании «Воин-В» Олег Глущенко.

В частности, предприниматель рассказал, что подал на Резника в суд за его оскорбительные слова в свой адрес. Оскорбления Резника были вызваны уголовным процессом в отношении его бывшего однопартийца и соратника Вячеслава Нотяги по делу о коррупции и отбывающего по решению суда трехлетний срок за получение взятки в 1,2 миллиона рублей. Взятку Нотяга получил за обещание невмешательства в работу строительной компании, возводившей жилой объект на юге Петербурга. Как уточнил Глущенко, Резнику доставалось 50% от взяток, которые Нотяга вымогал у строительных компаний.

При этом предприниматель добавил, что было бы хорошо привлечь Резника к ответственности за эти действия, за шантаж и за отвратительное поведение парламентария, позволявшего себе грубые оскорбления в адрес руководства компании «Воин-В». Однако, отметил Глущенко, депутатский статус Резника не позволит добиться справедливости.

Ситуацию прокомментировал юрист Алексей Гудас – управляющий партнер юридической компании «Гудас, Кваша и партнеры», заявивший, что депутат может быть привлечен к ответственности только в том случае, если он лишен мандата. Его слова приводит в субботу информагентство Nation News.

Каким бы скандальным не был депутат, по словам юриста, он защищен иммунитетом, который может быть снят только решением местного совета депутатов после того, как прокуратура или Следственный комитет выступят с представлением о снятии статуса парламентария.