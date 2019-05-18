Вылет самолета «ЮТэйр» отложили в Сургуте из-за технических проблем

Вылет самолета «ЮТэйр» из Сургута в Сочи отсрочили на несколько часов из-за возникновения технических проблем. Об этом проинформировала пресс-служба авиакомпании, пишет РИА Новости.

Согласно расписанию сургутского аэропорта, самолет Boeing 737-500 должен был вылететь в Сочи в 7.20 по местному времени (5.20 мск), однако вылет отложили из-за технических проблем. Для пассажиров предоставили резервный борт, который вылетел в 10.05 по московскому времени. На время ожидания пассажирам предоставили гостиницу, едуи напитки.

По сведениям телекомпании «СургутИнформТВ», пассажиры почувствовали запах гари в салоне самолета, о чем сообщили экипажу, который отложил вылет.