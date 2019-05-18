Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

 Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет
Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

 Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций
Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

Силач из Приморья протащил самосвал весом почти 19 тонн и установил новый рекорд

 Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет

Путин напомнил, что МГИМО исполняется 75 лет
Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

Депутат Рады рассказал об экономических потерях Украины после ссоры с Россией

 Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций

Бывший мэр Риги призвал готовиться к снятию антироссийских санкций
Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

Бывший директор ЦРУ выступит перед конгрессменами-демократами по ситуации с Ираном

 Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения

Мадонна и участники из Исландии показали флаги Палестины в финале Евровидения
15:17   18 Мая 2019
Россия

Вылет самолета «ЮТэйр» отложили в Сургуте из-за технических проблем

Вылет самолета «ЮТэйр» отложили в Сургуте из-за технических проблем

Вылет самолета «ЮТэйр» из Сургута в Сочи отсрочили на несколько часов из-за возникновения технических проблем. Об этом проинформировала пресс-служба авиакомпании, пишет РИА Новости.

Согласно расписанию сургутского аэропорта, самолет Boeing 737-500 должен был вылететь в Сочи в 7.20 по местному времени (5.20 мск), однако вылет отложили из-за технических проблем. Для пассажиров предоставили резервный борт, который вылетел в 10.05 по московскому времени. На время ожидания пассажирам предоставили гостиницу, едуи напитки.

По сведениям телекомпании «СургутИнформТВ», пассажиры почувствовали запах гари в салоне самолета, о чем сообщили экипажу, который отложил вылет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#аэропорт #самолет #сочи #ютэйр #сургут

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...