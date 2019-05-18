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15:03   18 Мая 2019
Весь мир

Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за скандала вокруг тайной сделки

Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за скандала вокруг тайной сделки

Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку после появления в СМИ скандального видео с его участием. На записи показана его встреча с россиянкой по вопросу о возможном заключении тайной сделки в обход счетной палаты страны.

Штрахе сообщил, что уже поговорил об отставке с канцлером страны Себастьяном Курцем. Вице-канцлер также сложит полномочия председателя Австрийской партии свободы (АПС), пост займет министр транспорта Норберт Хофер.

17 мая немецкие газеты Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали видео от 2017 года, на которой лидер Хайнц-Кристиан Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с россиянкой на Ибице. По данным СМИ, она хотела купить издание Kronen Zeitung и Штрахе якобы предложил ей тайную сделку. Газеты утверждают, что он также пообещал предоставить ей доступ к австрийским государственным контрактам, если получит финансовую поддержку на парламентских выборах.

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Автор: Ольга Шпакова
#политика #австрия #весь мир #хайнц-кристиан штрахе

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