Федеральное управление гражданской авиации США опубликовало предупреждение, в котором сообщает об опасности полетов гражданских самолетов в Персидском заливе. Сообщение ведомства в субботу обнародовали американские дипломаты.

Как сообщает телеканал Fox News, подобное предупреждение вызвано обострением напряженности между США и Ираном, в ходе которого одна из сторон может по ошибке сбить неправильно распознанные гражданские самолеты, пролетающие в районе Персидского залива.

Ранее СМИ сообщали, что два американских эсминца с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту вошли в Персидский залив. К настоящему моменту иранские Военно-морские силы КСИР (Корпуса Стражей Исламской революции) никак на это не отреагировали.