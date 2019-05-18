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15:16   18 Мая 2019
Весь мир

США предупредили, что могут начать сбивать самолеты над Персидским заливом

США предупредили, что могут начать сбивать самолеты над Персидским заливом

Федеральное управление гражданской авиации США опубликовало предупреждение, в котором сообщает об опасности полетов гражданских самолетов в Персидском заливе. Сообщение ведомства в субботу обнародовали американские дипломаты.

Как сообщает телеканал Fox News, подобное предупреждение вызвано обострением напряженности между США и Ираном, в ходе которого одна из сторон может по ошибке сбить неправильно распознанные гражданские самолеты, пролетающие в районе Персидского залива.

Ранее СМИ сообщали, что два американских эсминца с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту вошли в Персидский залив. К настоящему моменту иранские Военно-морские силы КСИР (Корпуса Стражей Исламской революции) никак на это не отреагировали.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #иран #самолеты #предупреждение #персидскиййзалив

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